السيد نصر الله: المقاومة في لبنان ماضية في ما بدأته في 8 تشرين الأول حتى نصل إلى الهدف الذي نتطلع إليه في جميع جبهات الإسناد ولا يمكن أن نتراجع عن موقفنا وقتالنا في هذه المعركة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 00:00

السيد نصر الله: المقاومة في لبنان ماضية في ما بدأته في 8 تشرين الأول حتى نصل إلى الهدف الذي نتطلع إليه في جميع جبهات الإسناد ولا يمكن أن نتراجع عن موقفنا وقتالنا في هذه المعركة

منذ 1 ساعة 9 July، 2024
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