السيد نصر الله: منذ أسابيع لم تدخل المساعدات إلى غزة وتعاني خطر انتشار المجاعة والأوبئة والأمراض فهل يجوز أن يستمر هذا الواقع في غزة؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 00:00

السيد نصر الله: منذ أسابيع لم تدخل المساعدات إلى غزة وتعاني خطر انتشار المجاعة والأوبئة والأمراض فهل يجوز أن يستمر هذا الواقع في غزة؟

منذ 2 ساعة 9 July، 2024
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