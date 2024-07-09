كتائب القسام اوقعت قوة صهيونية بين قتيل وجريح باستهدافها  ‫بقذيفة TBG ثم الاشتباك معها وتفجير عبوة في الشجاعية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2024 - 19:02

كتائب القسام اوقعت قوة صهيونية بين قتيل وجريح باستهدافها  ‫بقذيفة TBG ثم الاشتباك معها وتفجير عبوة في الشجاعية

منذ 1 ساعة 9 July، 2024
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