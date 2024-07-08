كتائب القسام: دمرنا جيباً لجيش الاحتلال بقذيفة “الياسين 105” في شارع الصناعة بحي تل الهوا غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2024 - 21:22

كتائب القسام: دمرنا جيباً لجيش الاحتلال بقذيفة “الياسين 105” في شارع الصناعة بحي تل الهوا غرب مدينة غزة

منذ 30 mins 8 July، 2024
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