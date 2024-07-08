تقديرات الجيش الإسرائيلي: أنفاق حركة حماس تحافظ على كفاءة عالية

تشير تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن شبكة الأنفاق التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، لا تزال ذات كفاءة عالية وفي حالة جهوزية مرتفعة وتشكل خطرا أمنيا على الكيان، وذلك على الرغم من الحرب المدمرة التي يشنها الاحتلال على القطاع المحاصر منذ 276 يوما، بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين.

وبحسب التقرير، فإن شبكة أنفاق حركة حماس في مخيمات وسط قطاع غزة (النصيرات والبريج والمغازي ومخيم دير البلح)، وكذلك في مدينة رفج، جنوبي قطاع غزة، وفي حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة في حالة جهوزية مرتفعة؛ كما تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أنه جرى ترميم العديد من الأنفاق المتضررة في خانيونس.

وذكر التقرير أنه جرى ترميم وإعادة تأهيل مصانع الخرسانة والأسمنت الخاصة ببناء الأنفاق في منطقة خانيونس؛ فيما يقدر الجيش الإسرائيلي أن “الأنفاق فر رفح في حالة جهوزية مرتفعة وتتيح الاقتراب من المنطقة الحدودية”، وادعى أن جيش الاحتلال دمر بعض المسارات المحدودة لأنفاق المقاومة في منطقة محور فيلادلفيا الحدودية مع مصر.

المصدر: مواقع