‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يستهدفون ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2024 - 18:02

‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يستهدفون ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة

منذ 14 mins 8 July، 2024
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