كتائب شهداء الأقصى: قصف موقع “ناحل العوز” العسكري شرق غزة برشقة صاروخية من نوع 107 – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2024 - 10:32

كتائب شهداء الأقصى: قصف موقع “ناحل العوز” العسكري شرق غزة برشقة صاروخية من نوع 107

منذ 54 mins 8 July، 2024
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