الهلال الأحمر في غزة: رغم استهداف الاحتلال لطواقمنا إلا أننا تمكنا من كسر الحصار عن شمال القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2024 - 08:24

الهلال الأحمر في غزة: رغم استهداف الاحتلال لطواقمنا إلا أننا تمكنا من كسر الحصار عن شمال القطاع

منذ 7 mins 8 July، 2024
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