المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 158 صحفياً وصحفيةً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2024 - 12:26

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 158 صحفياً وصحفيةً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة

منذ 7 mins 6 July، 2024
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