المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 158 صحفياً وصحفيةً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2024 - 12:26
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لجان المقاومة بفلسطين: العدو يزيد من إجرامه وعمليات الإغتيال بالضفة لانه عاجز عن المواجهة في الميدان
سرايا القدس- كتيبة جنين: قام مجاهدونا باكتشاف قوة صهيونية والاشتباك معها في منطقة حرش السعادة
سرايا القدس- كتيبة جنين: تصدينا لقوات الاحتلال في محاور القتال واستهدفنا تعزيزاتها بالرصاص والعبوات المتفجرة
يقيم حزب الله وحركة أمل الذكرى الأربعين للمرحومة الحاجة أم حسن نصرالله في حسينية البازورية اليوم السبت الساعة الخامسة عصراً
يقيم حزب الله وحركة أمل الذكرى الأربعين للمرحومة الحاجة أم حسن نصرالله في حسينية البازورية يوم غد السبت الساعة الخامسة عصراً
يقيم حزب الله وحركة أمل الذكرى الأربعين للمرحومة الحاجة أم حسن نصرالله في حسينية البازورية يوم غد السبت الساعة الخامسة عصراً
يقيم حزب الله وحركة أمل الذكرى الأربعين للمرحومة الحاجة أم حسن نصرالله في حسينية البازورية يوم غد السبت الساعة الخامسة عصراً
يقيم حزب الله وحركة أمل الذكرى الأربعين للمرحومة الحاجة أم حسن نصرالله في حسينية البازورية يوم غد السبت الساعة الخامسة عصراً
يقيم حزب الله وحركة أمل الذكرى الأربعين للمرحومة الحاجة أم حسن نصرالله في حسينية البازورية يوم غد السبت الساعة الخامسة عصراً
حماس: ندعو الدول العربية والإسلامية كافّة إلى الضغط لوقف حرب الإبادة الصهيونية وتقديم كل سبل الدعم لشعبنا
يقيم حزب الله وحركة أمل الذكرى الأربعين للمرحومة الحاجة أم حسن نصرالله في حسينية البازورية يوم غد السبت الساعة الخامسة عصراً
المقاومة الإسلامية شنت هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مربض المدفعية في بيت هلل الذي اعتدى على القرى
المقاومة الإسلامية: المسيرات الانقضاضية أصابت أهدافها بدقة ممّا أدى إلى اشتعال النيران فيها
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 158 صحفياً وصحفيةً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة
منذ 7 mins
6 July، 2024
عاجل
استهداف الصحافيين الفلسطينيين
طوفان الأقصى
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