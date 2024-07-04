مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2024 - 18:16
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مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة
منذ 10 mins
4 July، 2024
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