‏مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية يستهدفون ‏التجهيزات التجسسية في موقع ‏المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2024 - 18:16

‏مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية يستهدفون ‏التجهيزات التجسسية في موقع ‏المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة

منذ 10 mins 4 July، 2024
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