قوات الاحتلال تعتقل فلسطينية خلال اقتحام طولكرم وإطلاق نار يستهدف القوات المقتحمة للمدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2024 - 03:20

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينية خلال اقتحام طولكرم وإطلاق نار يستهدف القوات المقتحمة للمدينة

منذ 31 mins 4 July، 2024
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