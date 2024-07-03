كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تزف الشهيد القائد “الحاج أبو نعمة”

بمزيد من الفخر والاعتزاز تزف كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الشهيد القائد في المقاومة الإسلامية حزب الله “محمد نعمة ناصر / الحاج أبو نعمة”،والذي طالته صواريخ الغدر الصهيونية اليوم في منطقة صور جنوبي لبنان بعد أن أدى واجبه النضالي والكفاحي تجاه شعبينا اللبناني والفلسطيني والأمة العربية في الدفاع عن لبنان وفلسطين والانتصار للمسحوقين في وجه العدوان الصهيوني المستمر ضد أمتنا.

واضافت الكتائب في بيان لها”إن هذا الاستهداف الغادر للشهيد القائد أبو نعمة ومن سبقوه ومن سيلتحق لن يزيدنا إلا إصراراً وثباتاً بالاستمرار على نهج الشهداء بالنضال والقتال حتى تحرير كامل ترابنا الوطني الفلسطيني واستعادة شعبنا لكافة حقوقه المسلوبة واستعادة الأراضي العربية المحتلة في لبنان وسوريا”.

وتابعت :”وفي هذه اللحظات التي يمرّغ بها مقاومينا في كافة الساحات من لبنان لليمن للعراق وصولاً لفلسطين بكامل ترابها الوطني أنف الاحتلال بالأرض فإننا نتوجه في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى للشعب اللبناني عامة ولرفاقنا وإخواننا في الدم والنضال ووحدة المصير حزب الله قيادة ممثلة بأمينها العام سماحة السيد حسن نصرالله وكافة كوادرها ومقاتليها بالتحية لأرواح من أناروا بدمائهم درب الحرية والاستقلال على طريق الشرف طريق القدس، والتحية للسواعد التي ما زالت ضاغطة على الزناد حتى تحقيق الحرية ودحر الاحتلال”.

المصدر: كتائب الشهيد أبو علي مصطفى