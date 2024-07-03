إعلام العدو: مقتل جنديين “إسرائيليين” خلال المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2024 - 22:44
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إعلام العدو: مقتل جنديين “إسرائيليين” خلال المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة
منذ 1 ساعة
3 July، 2024
عاجل
طوفان الأقصى
غزة
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