كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بقذائف الهاون تجمعات لآليات جيش العدو في محاور التقدم حي الشجاعية شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2024 - 22:16

كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بقذائف الهاون تجمعات لآليات جيش العدو في محاور التقدم حي الشجاعية شرق مدينة غزة

منذ 1 ساعة 2 July، 2024
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