مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون ‏مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2024 - 19:00

مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون ‏مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية

منذ 47 mins 30 June، 2024
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