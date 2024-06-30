الشهيد المجاهد نصرات حسين شقير – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2024 - 17:12

الشهيد المجاهد نصرات حسين شقير

منذ 49 mins 30 June، 2024
نصرات حسين شقير
شهداء على طريق القدس

نصرات حسين شقير 1

المصدر: موقع المنار

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