الانتخابات الفرنسية المبكرة تفرض سيناريوهات مختلفة على الاليزيه

يواصل الناخبون الفرنسيون الادلاءَ بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة مع سعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى زيادة الأغلبية النسبية التي يتمتَّع بها حاليًا حزبُ الجمهورية إلى الأمام الذي يتزعمُه في مجلس النواب.

ويحق لنحو خمسينَ مليونَ ناخب التصويت، ويحصلُ المرشحُ الذي يفوز بالأغلبية المطلقة في الجولة الأولى على عضوية البرلمان. ولكن في معظم الدوائر الانتخابية لن يكونَ هناك فائزٌ إلا بعدَ الجولة الثانية في السابع من تموز المقبل.

وتأتي هذه الانتخاباتُ المبكرةُ بدعوةٍ من الرئيسِ الفرنسي لإجرائها بعدَ أن حقَّق حزبُ التجمع الوطني اليميني مكاسبَ كبيرةً في انتخابات البرلمان الأوروبي بدايةَ الشهر الحالي.

المصدر: قناة المنار