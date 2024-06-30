جيش الاحتلال  ينسف مباني سكنية غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2024 - 00:26

جيش الاحتلال  ينسف مباني سكنية غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

منذ 32 mins 29 June، 2024
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