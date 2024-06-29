الشهيد المجاهد مصطفى حسن ياسين – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 29 2024 - 15:42
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
29 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
نتائج الدورة الاولى من الانتخابات الايرانية: بزشكيان 10415991 صوتا، جليلي 9473298، قاليباف 3383340، بورمحمدي 206397
وزير الداخلية الايراني: عملية الاقتراع تمت في افضل حال ممكنة واستطعنا انجاز الانتخابات بنجاح رغم ضيق الوقت
انعقاد المؤتمر الدولي لشهداء الدفاع عن الحرم وجبهة المقاومة بمدينة مشهد المقدسة في الجمهورية الاسلامية الايرانية
الامين العام لحزب الله في رسالته بالمؤتمر: يجب ان ندرك حجم الانجازات والانتصارات التي تحققت وتراكمت لعشرات السنين
السيد نصر الله: نحن الشعوب المظلومة ننعم بوجود فرصة إلهية عظيمة الا وهي الجمهورية الاسلامية المباركة في ايران
قائد حرس الثورة الاسلامي الايراني: فلسطين ودول محور المقاومة صامدة وجبهة المقاومة سترد على اي عدوان في المنطقة
العدوان الصهيوني يتواصل على قطاع غزة لليوم الـ267 وسط استمرار قصف المدنيين وحرب التجويع
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر اليوم السبت في بلدته ياطر الجنوبية
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر اليوم السبت في بلدته ياطر الجنوبية
القوات اليمنية: استهداف سفينة ioannis في البحر الأحمر بعدد من الزوارق المسيرة لانتهاكها قرار الحظر
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم ضمن حملة "الصدقة مدد" على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر اليوم السبت في بلدته ياطر الجنوبية
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم ضمن حملة "الصدقة مدد" على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الشهيد المجاهد مصطفى حسن ياسين
منذ 42 mins
29 June، 2024
شهداء على طريق القدس
المصدر:
موقع المنار
المقاومة الاسلامية
حزب الله
شهداء على طريق القدس
التعليقات
ذات صلة
الشيخ علي دعموش: الأميركي لا يريد إيقاف الحرب لئلا تخرج إسرائيل مهزومة منها
السيد نصرالله: هذه الانجازات بالمنطقة وضعت أمتنا على طريق الانتصار النهائي
عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
إغلاق
مشاهدة