نتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية الرسمية: المرشح مسعود بزكشيان يحصل على 42% من مجمل أصوات الناخبين الإيرانيين وسعيد جليلي على 39% وبالتالي ستجري دورة ثانية الاسبوع المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 11:42

نتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية الرسمية: المرشح مسعود بزكشيان يحصل على 42% من مجمل أصوات الناخبين الإيرانيين وسعيد جليلي على 39% وبالتالي ستجري دورة ثانية الاسبوع المقبل

منذ 34 mins 29 June، 2024
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