3 غارات من طيران الاحتلال الحربي على كفركلا والخيام وأطراف زبقين جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 00:42

3 غارات من طيران الاحتلال الحربي على كفركلا والخيام وأطراف زبقين جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 28 June، 2024
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