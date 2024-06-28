الشهيد المجاهد عبد الأمير جواد عسيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 11:10
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استقبل الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ محمد طقوش
إعلام العدو: بحسب التقديرات فأن المناطق التي تعرضت لأكبر ضرر هي المطلة والمنارة وكريات شمونة وشتولا وزرعيت وأفيفيم
مراسل المنار: العدو استهدف بقذيفتين تلة الحمامص جنوبي الخيام في جنوب لبنان
كتائب الأقصى: قصفنا قوات العدو المتوغلة في محور شرق رفح برشقة صاروخية من نوع107 وبقذائف الهاون من العيار الثقيل
منسق المستشفيات الميدانية بغزة: الطواقم الطبية تقدم خدماتها بصعوبة جراء استمرار إغلاق معبر رفح
منسق المستشفيات الميدانية بغزة: نقل أكثر من 11 شهيدا وعشرات الجرحى خلال الساعات الأخيرة
الإمام السيد علي الخامنئي يدلي بصوته في الإنتخابات الرئاسية: المشاركة الكبيرة مطلوبة لإثبات صحة وسلامة الجمهورية
الإمام الخامنئي: يوم الإنتخابات هو النشاط والحماس في البلاد لا سيما أنها انتخابات رئيس الجمهورية
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر السبت المقبل في بلدته ياطر الجنوبية
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر السبت المقبل في بلدته ياطر الجنوبية
الإعلام الفلسطيني: استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 40 بنيران قوات الإحتلال في المواصي غربي رفح
السيد عبد الملك الحوثي: أي حاملة طائرات جديدة تصل ستصبح هدفا لقواتنا المسلحة بعد دخولها إلى البحر الأحمر
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: هناك حالة من الخوف لدى العدو من زورق طوفان المسير نتيجة قوته التدميرية
زياد النخالة: ايران دعمت الشعب الفلسطيني ومقاومته في معركة طوفان الاقصى ونشكر الامام الخامنئي لدعمه للمقاومة
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر السبت المقبل في بلدته ياطر الجنوبية
زياد النخالة: ايران دعمت الشعب الفلسطيني ومقاومته في معركة طوفان الاقصى ونشكر الامام الخامنئي لدعمه للمقاومة
الشهيد المجاهد عبد الأمير جواد عسيلي
منذ 41 mins
28 June، 2024
شهداء على طريق القدس
المصدر:
موقع المنار
المقاومة الاسلامية
حزب الله
شهداء على طريق القدس
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