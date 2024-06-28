طيران العدو الاسرائيلي يقصف منزلا في محيط مسجد عبد الله عزام شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 00:14

طيران العدو الاسرائيلي يقصف منزلا في محيط مسجد عبد الله عزام شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 42 mins 27 June، 2024
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