كتائب القسام تستهدف تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2024 - 22:08

كتائب القسام تستهدف تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة

منذ 43 mins 27 June، 2024
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