اعلام العدو: تظاهرة أمام منزل نتنياهو في القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2024 - 22:06

اعلام العدو: تظاهرة أمام منزل نتنياهو في القدس

منذ 51 mins 27 June، 2024
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