قصف مدفعي صهيوني عنيف يستهدف غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2024 - 19:52

قصف مدفعي صهيوني عنيف يستهدف غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 28 mins 27 June، 2024
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