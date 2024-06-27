اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات العدو الاسرائيلي بعد اقتحام قرية يتما جنوب نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2024 - 19:52

اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات العدو الاسرائيلي بعد اقتحام قرية يتما جنوب نابلس بالضفة المحتلة

منذ 29 mins 27 June، 2024
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