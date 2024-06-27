جيش العدو: العبوة الناسفة الاولى انفجرت في مدرعة من نوع فهد وكان فيها طاقم طبي عسكري – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2024 - 11:38

جيش العدو: العبوة الناسفة الاولى انفجرت في مدرعة من نوع فهد وكان فيها طاقم طبي عسكري

منذ 28 mins 27 June، 2024
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