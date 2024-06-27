جيش العدو: الضابط الذي قتل في جنين كان ضمن قوة وصلت لتخليص القوة الاولى التي أصيبت بعبوة ناسفة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2024 - 11:38

جيش العدو: الضابط الذي قتل في جنين كان ضمن قوة وصلت لتخليص القوة الاولى التي أصيبت بعبوة ناسفة

منذ 30 mins 27 June، 2024
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