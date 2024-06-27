وزارة الدفاع السورية: العدوان أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2024 - 01:20

وزارة الدفاع السورية: العدوان أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية

منذ 44 mins 27 June، 2024
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