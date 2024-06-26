مراسل المنار: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف منطقة اللبونة عند أطراف الناقورة في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2024 - 23:48

مراسل المنار: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف منطقة اللبونة عند أطراف الناقورة في جنوب لبنان

منذ 23 mins 26 June، 2024
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