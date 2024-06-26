رئيس مجلس مستوطنة المطلة الصهيونية: نتنياهو عندما يأتي إلى الشمال فهو يختار الحضور إلى القواعد العسكرية ولا يستطيع النظر في أعيننا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2024 - 22:18

رئيس مجلس مستوطنة المطلة الصهيونية: نتنياهو عندما يأتي إلى الشمال فهو يختار الحضور إلى القواعد العسكرية ولا يستطيع النظر في أعيننا

منذ 11 mins 26 June، 2024
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