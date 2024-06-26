بالفيديو| المقاومة الإسلامية تستهدف مبانٍ لجنود العدو في مستعمرة المطلة واشتعال النيران فيها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2024 - 17:40

بالفيديو| المقاومة الإسلامية تستهدف مبانٍ لجنود العدو في مستعمرة المطلة واشتعال النيران فيها

منذ 25 mins 26 June، 2024
مطلة
لبنان

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً استهداف مبانٍ ‏في بلدتي الخيام وكفرشوبا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الأربعاء ‏مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، مما ‏أدى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع من بِداخلها بين قتيلٍ وجريح.‏

كما استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (16:30) من بعد ظهر اليوم ‏التجهيزات التجسسية في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة مما ‏أدى إلى تدميرها. ‏

 

 

المصدر: موقع المنار

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