إعلام العدو: اندلاع حريق في منطقة ديشون وسماع دوي انفجار في راموت نفتالي بالجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2024 - 15:24

إعلام العدو: اندلاع حريق في منطقة ديشون وسماع دوي انفجار في راموت نفتالي بالجليل الأعلى

منذ 25 mins 25 June، 2024
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