إعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في يفتاح والمالكية وراموت نفتالي خشية تسلل طائرات مسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2024 - 15:22

إعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في يفتاح والمالكية وراموت نفتالي خشية تسلل طائرات مسيرة

منذ 47 mins 25 June، 2024
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