الأونروا: 90% من سكان قطاع غزة يعانون من سوء التغذية وأكثر من مليون شخص يواجهون المجاعة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2024 - 15:22

الأونروا: 90% من سكان قطاع غزة يعانون من سوء التغذية وأكثر من مليون شخص يواجهون المجاعة

منذ 27 mins 25 June، 2024
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