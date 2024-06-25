الدفاع المدني بغزة: استهدفت طائرات الاحتلال 5 مراكز لإيواء النازحين مما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات خلال 48 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2024 - 13:42

الدفاع المدني بغزة: استهدفت طائرات الاحتلال 5 مراكز لإيواء النازحين مما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات خلال 48 ساعة الماضية

منذ 25 mins 25 June، 2024
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