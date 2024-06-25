مراسل المنار: بعد اختراقها لحاجز الصوت قبل ظهر اليوم الطائرات الحربية المعادية تجدد تحليقها المنخفض في أجواء الجنوب اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2024 - 13:42

مراسل المنار: بعد اختراقها لحاجز الصوت قبل ظهر اليوم الطائرات الحربية المعادية تجدد تحليقها المنخفض في أجواء الجنوب اللبناني

منذ 38 mins 25 June، 2024
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