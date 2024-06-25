المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا هدفًا عسكريًا في حيفا بواسطة الطيران المسيّر ونؤكد استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2024 - 00:18

المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا هدفًا عسكريًا في حيفا بواسطة الطيران المسيّر ونؤكد استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء

منذ 42 mins 24 June، 2024
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