خليل الحية : توسيع الحرب لتشمل لبنان قد ينهي دولة الاحتلال والمشروع الصهيوني بالكامل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2024 - 21:54

خليل الحية : توسيع الحرب لتشمل لبنان قد ينهي دولة الاحتلال والمشروع الصهيوني بالكامل

منذ 16 mins 24 June، 2024
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