نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية: نتنياهو لا يريد إبرام صفقة ويكرر مواقف لا معنى لها عن النصر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 24 2024 - 21:54

نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية: نتنياهو لا يريد إبرام صفقة ويكرر مواقف لا معنى لها عن النصر

منذ 23 mins 24 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة