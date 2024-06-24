سرايا القدس- كتيبة جنين: بعون الله وقوته تمكن جند الكتيبة الميامين في تمام الساعة 4 عصراً من استهداف مستوطنة ( رام أون ) في سهل مرج بن عامر بصليات كثيفة من الرصاص وانسحب المجاهدون بسلام – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2024 - 21:54

سرايا القدس- كتيبة جنين: بعون الله وقوته تمكن جند الكتيبة الميامين في تمام الساعة 4 عصراً من استهداف مستوطنة ( رام أون ) في سهل مرج بن عامر بصليات كثيفة من الرصاص وانسحب المجاهدون بسلام

منذ 55 mins 24 June، 2024
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