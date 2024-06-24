مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا مبنًى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة يرؤون ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة ممّا أدّى إلى اشتعال النيران فيه وأوقعوا من بداخله بين قتيل ‏وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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June 24 2024 - 21:54

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا مبنًى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة يرؤون ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة ممّا أدّى إلى اشتعال النيران فيه وأوقعوا من بداخله بين قتيل ‏وجريح

منذ 56 mins 24 June، 2024
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