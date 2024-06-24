إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي محيط جبل ميرون – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2024 - 19:16

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي محيط جبل ميرون

منذ 22 mins 24 June، 2024
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