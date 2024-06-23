المقاومة ‏الإسلامية تستهدف موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2024 - 18:18

المقاومة ‏الإسلامية تستهدف موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية

منذ 25 mins 23 June، 2024
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