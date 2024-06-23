مصادر فلسطينية: المقاومة تطلق رشقة صاروخية وصافرات الإنذار تدوي في مستوطناتٍ بغلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 23 2024 - 18:16

مصادر فلسطينية: المقاومة تطلق رشقة صاروخية وصافرات الإنذار تدوي في مستوطناتٍ بغلاف غزة

منذ 49 mins 23 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة