قوات العدو الاسرائيلي تطلق قنابل إنارة في منطقة المرج بمدينة قلقيلية بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2024 - 03:08

قوات العدو الاسرائيلي تطلق قنابل إنارة في منطقة المرج بمدينة قلقيلية بالضفة المحتلة

منذ 27 mins 23 June، 2024
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