العدو الاسرائيلي ينسف مربعا سكنيا خلف مدارس الوكالة في حي البرازيل جنوب مدينة رفح جنوب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2024 - 03:08

العدو الاسرائيلي ينسف مربعا سكنيا خلف مدارس الوكالة في حي البرازيل جنوب مدينة رفح جنوب غزة

منذ 28 mins 23 June، 2024
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