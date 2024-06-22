الإعلامي الحكومي بغزة: 38 شهيدا و 14 مفقودا و 50 جريحا حصيلة مجازر الاحتلال بمخيم الشاطئ وأحياء الشاطئ والتفاح والشجاعية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2024 - 17:12

الإعلامي الحكومي بغزة: 38 شهيدا و 14 مفقودا و 50 جريحا حصيلة مجازر الاحتلال بمخيم الشاطئ وأحياء الشاطئ والتفاح والشجاعية

منذ 60 mins 22 June، 2024
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