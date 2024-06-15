كتائب القسام تستهدف مقر قيادة العدو في محور “نتساريم” بصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2024 - 15:14

كتائب القسام تستهدف مقر قيادة العدو في محور “نتساريم” بصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم

منذ 49 mins 15 June، 2024
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